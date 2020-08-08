Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle ilgili ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden, Muharrem İnce’nin parti kurma girişimlerine ilişkin, "Bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

CHP'de Muharrem İnce'nin parti kurma iddialarıyla başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin parti kurma çalışmalarının ardından ilk kez konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden yaptığı açıklama şu şekilde:

"DÖRT KOLDAN ÜSTÜMÜZE GELECEKLER, MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Bizi linç girişimleri ile korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde 3 kez, 5 kez, 100 kez bulunmazsanız namertsiniz, hepsi ile mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört kol değil 400 koldan üstümüze gelsinler mücadele edeceğiz.

"AHLAKLI BİR SİYASİ PARTİYİZ"

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

"BİREYSEL HESAPLAR VE ÇIKARLAR BU SİSTEMİN TAMEMEN DIŞINDA OLMALI"

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli."