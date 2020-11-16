Kılıçdaroğlu: Parlamenter sistem için Davutoğlu hazırlık yapıyor

Kılıçdaroğlu: Parlamenter sistem için Davutoğlu hazırlık yapıyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ın yeni anayasa çalışması iddiası hakkında “Böyle bir anayasa çalışması yok. Biz parlamenter sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nda gündem, tartışmalı anayasa hazırlık çalışmalarının iddiası...

İyi Partili Ümit Özdağ'ın; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi tartışmaya neden oldu.

İddialar komuoyunda tartışmalara neden olurken Özdağ'ın bu sözleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum.” dedi.

PARLAMENTER SİSTEM İÇİN DAVUTOĞLU ÇALIŞIYOR

AK Parti varken anayasa hazırlanamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı partiler kendi ekipleri özel olarak çalışıyorlar.

Sayın Davutoğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip, görüşlerini ifade edeceklerini açıkladı.”