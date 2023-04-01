Kılıçdaroğlu seccadeye bastı! CHP'den skandal açıklama geldi: Seccadeyi fark edemedik... Katıldığı bir iftar programında fotoğraf çekimi sırasında seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı görülen Kılıçdaroğlu, tepki üzerine tepki aldı. CHP ilk açıklamasında kalabalık nedeniyle seccadenin fark edilmediğini aktardı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin heyecanla beklediği 2023 seçimlerine 43 gün kaldı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Platformunun düzenlediği bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü.

Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

O fotoğraf karesi tam anlamıyla skandal içeriyor.

Görüntüde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeyi ayakları altına aldığı görüldü.

Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

Fotoğraf karesi akıllara FETÖ'nün ele başı Fetullah Gülen'i getirdi. Gülen'in de tıpkı Kılıçdaroğlu gibi seccadeye bastığı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı.

CHP'den skandal açıklama

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki üzerine tepki gelirken, CHP'den ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "kalabalık" bahane edildi.

"Yaşanan yoğunluk nedeniyle seccade fark edilmemiştir"

İşte o açıklama;