Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya manşetinden sonra Sözcü gazetesi için kullandığı "Ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın" sözlerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısı düzenledi.

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketi olarak gösterdiği manşetine yönelik sözlerini hatırlattı.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI"

Haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "sözde cumhurbaşkanı" ifadeleriyle anan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Sözcü gazetesine yönelik sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

Kılıçdaroğlu Sözcü'ye sahip çıktı ViDEO

"BUNU SIRADAN BİRİ SÖYLEMİYOR"

Kılıçdaroğlu, "2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLKTİR"

Bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir ve 21. yüzyılda söylenmiştir. Yine gerçekleri anlatan televizyon kanallarına 10 gün karartma 54 yaptırım cezası uygulanıyorsa oturup düşünmemiz lazım.



