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ANKA

Saadet Partisi (SP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, geçtiğimiz gün 88 yaşındaki babasını kalp krizi sonucu kaybetti..

SP'li vekil Kasap'ın babasının cenazesine çok sayıda siyasetçi katıldı.

Bunlardan biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu..

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesinde Ali Fazıl Kasap'a taziye dileklerini iletti.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık kıldırdı.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Partisi Milletvekilleri Birol Aydın ve Selçuk Özdağ, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kasap ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cenazeye çelenk gönderdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ethem Kasap, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.