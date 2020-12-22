Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada uyuşturucu çetelerinden ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına beklenmedik bir açıdan yaklaştı.

CHP Lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALACAKSIN"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın- İZLE