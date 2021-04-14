- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline fezleke
Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline fezleke
- AA
- 14.04.2021 - 17:00
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:14
8'i CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Meclis'e gönderildi.
Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da var.
KILIÇDAROĞLU VE 7 CHP'Lİ HAKKINDA FEZLEKE
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Meclis'e gönderilen isimler şöyle:
CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı, Muherrem Erkek, Veli Ağbaba, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan.
FEZLEKELERİN NEDENİ: 21 SORUDA FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI BROŞÜRÜ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 parti yöneticisi için hazırlanan fezlekelerin CHP’nin, hakkında toplatma kararı verilen “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü için olduğu öğrenildi.
HDP'Lİ İSİMLER
Hakkında fezleke düzenlenen HDP'li isimler ise şu şekilde:
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.