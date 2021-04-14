Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline fezleke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

8'i CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Meclis'e gönderildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da var.

KILIÇDAROĞLU VE 7 CHP'Lİ HAKKINDA FEZLEKE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Meclis'e gönderilen isimler şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı, Muherrem Erkek, Veli Ağbaba, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan.

FEZLEKELERİN NEDENİ: 21 SORUDA FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI BROŞÜRÜ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 parti yöneticisi için hazırlanan fezlekelerin CHP’nin, hakkında toplatma kararı verilen “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü için olduğu öğrenildi.

HDP'Lİ İSİMLER

Hakkında fezleke düzenlenen HDP'li isimler ise şu şekilde:

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.