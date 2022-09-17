Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan altılı masa açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hür Düşünce Hareketi Genel Kurulu'nda altılı masayla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hür Düşünce Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Genel kurulda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin ayrışmadan ve kavgadan uzaklaşması gerektiğini belirterek, "Beraber olmak, birlikte olmak, kucaklaşmak, sohbet etmek, farklı düşüncelere saygı duymak çok ama çok önemli. Buna dediğim gibi ihtiyacımız var. Bilimden söz edildi, demokrasiden söz edildi, tarihimizden söz edildi, insan haklarından söz edildi. Hemen hemen bir demokraside, kapsayıcı demokraside olması gereken bütün kurallardan söz edildi. Bizi bir araya, bütün bu kuralları hayata geçirme iradesidir. Biz artık kavga etmek istemiyoruz. Bu ülkede insanlar farklı düşünebilirler, farklı kimliklere, farklı inançlara, farklı görüşlere sahip olabilirler ama bir şekliyle beraber olmak zorundayız. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Düşüncenin özgürce ifade edilmesi lazım." dedi.

"Her birimiz farklı partiyiz doğru"

"Böyle bir ortamın yaratılması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ortam yaratılmazsa sorun çıkar. Demokrasi tedbirimizden büyük ölçüde uzaklaşmış oluruz. Altılı masayla ilgili olarak sayın genel başkan aşağı yukarı bütün görüşlerimizi yansıttı. Evet her birimiz farklı partiyiz doğru. Her birimiz yeri geldiğinde birbirimizin rakibiyiz. Bu da doğru. Demokrasi içinde bu da olması lazım. Ama bizler ama bizler Türkiye'nin üretmesini istiyoruz. Türkiye'nin büyümesini istiyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz., demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz, din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Yani olağanüstü güzel bir paydanın üstünde bir aradayız. O payda da bir olduğumuz sürece de göreceksiniz Türkiye geleceğe güvenle bakacak ve 85 milyon insanımızın da umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Beraber mücadeleyi vereceğiz ve beraber kazanacağız. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Demokratik yollarla değiştirdiğimiz zaman değeri çok daha güzel olur. Darbelerin bu ülkeye getirdiği büyük acılar var." diye konuştu.

"Biz şeffaf bir masa kurduk"

Ahmet Davutoğlu ise, "İktidar bizi eleştirirken altı farklı bileşenden ne çıkacak diye soruyor. Anlamıyorlar. Gerçekten en büyük gücümüz altı farklı bileşenin bir masa etrafında toplanmış olur. Ve biz bu tereddütsüz bunu gerçekleştiriyoruz. En büyük gururumuz da Tanzimat'tan bu yana modernleşme tecrübemizde ürettiğimiz her siyasi akımın temsilcileri tarafından gerçekleştiriyoruz. Kendilerinin ise örtülü bir masası var. İlişkileri berrak değil, şeffaf değil. Bizim ne yaptığımız belli. Acaba Erdoğan ve Bahçeli kapılar arkasında neyi konuşuyorlar biliyor muyuz? Kurmayları biliyor. Mafyalar organize suç örgütleriyle anılan insanlarla ilişkiler, her gün daha önce Türkiye'nin en büyük düşmanı ilan edilen yabancı güçlerin ülkelerin şimdi en büyük dost halini bilmesi hangi dinamiklerin eseri? Şeffaf olmayan hiçbir şey kalıcı değildir. Biz şeffaf bir masa kurduk. Hepimizin adı belli, geçmişi belli, geleceği belli. Gizlediğimiz, sakladığımız, örttüğümüz bir şey yok. Ama onlar bir seçim kazanmak için kırmızı bültenle aranan bir teröristi televizyonlara çıkardılar bu tarih hafızasında duruyor." diye konuştu.

"Bir sonraki aramızda rekabet olabilir"

Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde helalleşme başta olmak üzere sergilediği tavır doğrudur. Ortak kaide bilincini oluşturacaksak, altılı masa ortak aidiyet bilincinin referans mekânı olacaksa, hepimiz bilelim ki 'ben' diyerek konuşmayacağız. Biz diyeceğiz, biz yapacağız, biz değiştireceğiz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bir sonraki seçimde gerçekten aramızda rekabette olabilir. Çünkü farklı siyasi akımlardan geliyoruz. Ama cumhuriyetimizin 100.yılında ne olur olsun siyasilere hatta iktidardakilere dahi sesleniyorum. Çatışmacı bir dönem olmaması için aklımızı başımıza alalım. Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli." ifadelerini kullandı.