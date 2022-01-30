Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Trabzonlu çocuk hakkında açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da kendisinden 'hain' diye bahseden küçük çocukla ilgili paylaşım yapılmamasını istedi. Ekrem İmamoğlu ise yaşananları kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon mitinginde sahneye çıkmak isteyen küçük bir çocuk, ifadeleriyle gündem oldu.

Ailevi sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşmasının ardından sahnede mikrofon alan küçük çocuk, 'Cumhurbaşkanı Amca' diye söz başladı.

"BAY KEMAL HAİN"

Trabzonluları selamlayarak , "Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük." diyen çocuğa muhalefetten tepki yağdı.

Trabzon mitinginde Cumhurbaşkanı'nın elinden mikrofonu alan çocuk VİDEO



"LÜTFEN KÜÇÜK ÇOCUĞUMUZLA İLGİLİ KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuğun üzerine gidilmemesini istedi.

Çocuk pedagojisine uyulması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" dedi.

"MEMLEKETİMDE BU ŞOVUN YAPILMASINI KINIYORUM"

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trabzonlu Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kınama mesajı yayınladı.

İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum." ifadeleri yer aldı.