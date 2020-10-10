Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" iddiasını yalanlayan görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için." dedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığı anlarda kameraya yansıyan görüntülerde herhangi bir eğilmenin olmadığı video yayınlanarak ispatlandı.

İDDİALAR TEKRAR SORULDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" iddiasını yalanlayan görüntüler sonrası ne söyleyeceği merak konusuydu.

Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu, KRT ve Yön Radyo ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın Katar Emiri Temim önünde eğildiği iddiası görüntülerle yalanlanması sonrası Kılıçdaroğlu'na programda bu soru da soruldu.

CHP Lideri ise iddiasında ısrarcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi İZLE

FOTOĞRAFTAKİ RUH HALİ BENİ RAHATSIZ ETTİ

"Fotoğrafı görmüyorlar mı onlar? Emir nerede o nerede. Göz varsa, objektif olarak bakarlar ve görürler. İki taraf ta oturup selamlama yapabilir. Öbür tarafta böyle bir şey yok. Siz devleti temsil ediyorsunuz. bir ülkenin devlet başkanı bu pozisyonda olmamalı.

Ama bu saygınının sınırlarını aşan bir davranış türü. Biraz ezik bir şeyler talep etmeye gelen ve o talebinin kabul edilmesini isteyen bir ruh halini o fotoğrafta görüyorsunuz.

Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti. Karşıdaki kişinin hiç umurunda bile değil. Kolundan çekiyor 'gel yahu sen burada bırak bunları der' gibilerden. Sade bir vatandaş olarak beni rahatsız etti."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan eleştirisini yalanlayan görüntü İZLE



