Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil

Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil

Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Düzce'ye geldi.

Gezisine kamyoncularla bir araya gelerek başlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmalarına katıldı.

"Burası Kandil değil, Düzce"

Kılıçdaroğlu etkinliğin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yaptı.

CHP lideri toplantı çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil VİDEO

