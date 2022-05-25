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    Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil

    Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.
    • 25.05.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:07
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    Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Düzce'ye geldi.

    Gezisine kamyoncularla bir araya gelerek başlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmalarına katıldı.

    "Burası Kandil değil, Düzce"

    Kılıçdaroğlu etkinliğin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yaptı.

    CHP lideri toplantı çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı.

    Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

    Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil VİDEO

    Kılıçdaroğlu na Düzce de tepki: Burası Kandil değil #1

    Kılıçdaroğlu na Düzce de tepki: Burası Kandil değil #2

    Kılıçdaroğlu na Düzce de tepki: Burası Kandil değil #3

    Kılıçdaroğlu na Düzce de tepki: Burası Kandil değil #4


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