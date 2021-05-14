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    Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' mesajına yönelik, "Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz." dedi.
    • AA
    • 14.05.2021 - 20:16
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    Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' mesajına yanıt verdi.

    "SİZE DE ANCAK BU YAKIŞIR"

    Altun paylaşımında, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu na yanıt verdi #1

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