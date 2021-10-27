Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi eleştirisi yaparak hükümete vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek üzere önerilerde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu süpriz bir açıklama için kameraların karşısına geçti.

Ekonomik sorunları dile getiren Kılıçdaroğlu, "Atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz. Sonrası kolay." diyen Kılıçdaroğlu hükümete önerilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen CHP Lideri, önerilerinin yerine getirilmesi durumunda vatandaşların biraz olsun rahatlayacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 4 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ

Kılıçdaroğlu önerilerini şu şekilde sıraladı;

"1) Her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.



2) Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır.



3) Aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır.



4) Elekrtik ve ısınmada düşük gelirliler leyhine kademeli tarifeli sisteme geç sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler."

Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik kış çözüm planı VİDEO