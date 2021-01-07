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- Kılıçdaroğlu'ndan ABD yorumu: ABD'deki sorunun çözümü memnuniyet verici
Kılıçdaroğlu'ndan ABD yorumu: ABD'deki sorunun çözümü memnuniyet verici
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 16:32
- Güncelleme : 07.01.2021 - 16:39
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden ABD'de yaşanan olayları değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, ABD'de demokrasiyi hedef alan ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
CHP Lideri açıklamasını, "Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." sözleriyle noktaladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ABD MESAJI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır."