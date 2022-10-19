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    Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'aday ol' yanıtı

    Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'aday ol' yanıtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimi için meydan okuduğu Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamaktan çekinirken, Erdoğan'ı canlı yayına davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:22
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu…

    “İnşallah 2023'te bir kez daha eser siyaseti, yalan ve iftira siyasetine galabe çalacaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açık çağrı yaptı.

    “Gücün yetiyorsa, çık karşımıza”

    Erdoğan, “Madem kendine güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza.

    "Daha cumhurbaşkanı adayları yok"

    Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Seçime neredeyse 7 ay kalmış ama ortada daha cumhurbaşkanı adayları yok.” dedi.

    Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aday ol yanıtı #1

    Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydan okumasına Twitter üzerinden cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adayım” diyemedi, “Gel vizyon konuşalım” teklifinde bulundu.

    Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    “Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Gel vizyon konuşalım. Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kim, sen kim...”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çık karşıma

    Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aday ol yanıtı #2


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