Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını doğru bulmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na Muharrem Sarıkaya, "Belediye başkanlarınızdan sayın İmamoğlu ile sayın Mansur Yavaş önde çıkıyor. Peki siz kamuoyunun görüşünü hiç baz almayacak mısınız?" diye sordu.

"MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞUMUZ YOK"

Ankara ve İstanbul'daki belediyeleri riske atamayız diyen Kılıçdaroğlu, ''Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da Meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Belediye başkanlarımız seçilirken o vilayetin insanlarına hizmet için söz verdi. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığını bir kişiye endeksleyemezsiniz o makam kurala endekslenir. dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına veto VİDEO