Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na: Engelleri aşıp hizmet ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapımına devam edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda test sürüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu, “Başkanımız, engelleri aşıp hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda incelemede bulundu.

Kılıçdaroğlu, test sürüşüne de katıldı.

CHP lideri daha sonra Anadolu Yakası'nın ilk kent ormanı olan Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’na geçti.

Restorasyon çalışmalarını sordu

Kılıçdaroğlu, buradan sonra Anadolu Hisarı’na gitti.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na programlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

“İstanbul’un başarısı”

DHA'nın haberine göre Anadolu Hisarı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, İstanbul’un başarısı.

Hizmet İstanbul’a, İstanbullulara veriliyor. İstanbul’un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum." diye konuştu.