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Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı

Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı

Buket Aydın'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. Türk aile yapısını niye bozsun?" şeklinde cevap verdi.