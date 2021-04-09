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Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı
Buket Aydın'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. Türk aile yapısını niye bozsun?" şeklinde cevap verdi.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 22:09
- Güncelleme : 09.04.2021 - 23:56
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu, Aydın'ın gündeme ilişkin birçok sorusunu yanıtladı.
Aydın, Kılıçdaroğlu'na son dönemde gündemde yer edinen LGBTİ tartışmalarını da sordu.
"AİLE YAPISINI BOZUYOR MU"
Buket Aydın sorusunu "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklinde yöneltti.
"AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN"
Kılıçdaroğlu, bu soru karşısında insanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı ViDEO