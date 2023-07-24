Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması paylaşımı: Resmi bayram olmasını sağlayacağız 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yılını kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zaferin resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız" ifadelerini aktardı.

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Türkiye’nin tapusu olarak adlandırılan Lozan Barış Antlaşması’nın üzerinden 100 yıl geçti.

İsmet İnönü, Türk halkının bağımsızlığı için 24 Temmuz 1923 tarihinde TBMM temsilcileriyle, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Belçika ve Yugoslavya ile Lozan Barış Antlaşması'nı imzaladı.

Tam olarak bir asır önce imzalanan ve egemenliğin simgelerinden olarak görülen Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları çizildi.

Siyasilerden, günün anlamını içeren paylaşımlar da art arda geliyor.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümüne yönelik bir paylaşımda bulundu.

"Mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu o paylaşımında, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacaklarını vurguladı.

İşte o paylaşım;