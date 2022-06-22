Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Marmaris' tepkisi: Bunların yatacak yeri yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangına ilişkin "Geçen yıl ormanlarımız yandı. Hala gece görüşlü helikopter alalım mı almayalım mı? Ya 1 yıl geçti. Bunların yatacak yeri yok" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın 24 saati aşkın süredir etkisini sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da programını erteleyerek Marmaris'e gitmeye karar verdi.

Kılıçdaroğlu, yangın bölgesine ziyaretinden önce Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı ve burada açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar beceriksiz iktidar görmedim"

Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu "Marmaris’te yangın var. Ormanlarımız yanıyor. Emin olun, hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27 buçuk yıl kamuda çalıştım. Başbakanlar vardı bu ülkede, Bakanlar vardı. Liyakatli bürokratlar vardı bu ülkede. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. Ya geçen sene ormanlar yandı. Geçen sene beceriksizlerini bu yıl da aynen sürdürüyorlar.

"Bu memleket zorbalardan kurtulacak"

Ormanlar yanıyor, hala gece görüşü olan helikopter alacak mıyız, almayacak mıyız? Koca bir yıl geçti kardeşim ya, koca bir yıl geçti. Emin olun, bunların yatacak yeri yok. Hepsini halledeceğim. O sarayda oturan zatı kesinlikle sizin oylarınızla beraber emekli edeceğiz. Bu memleket zorbalardan kurtulacak.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Marmaris' tepkisi: Bunların yatacak yeri yok VİDEO











