Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yılına özel paylaştığı videoda Kıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı. Skandal paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

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ensonhaber.com

CHP'de gün geçmiyor ki bir skandal olaya daha imza atılmasın..

CHP'nin 100. yılına özel bir videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk askeri diye EOKA'lı çeteleri paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki bir detay ise bu kadarına da pes dedirtti.

Video yer alan bir bölümde Kıbrıs'taki Türk askerleri yerine, Kıbrıslı Rum EOKA savaşçıları ve Kızıl Bereli gönüllülere ait bir fotoğraf kullanıldı.

Fotoğrafta çetecilerin bir Türk istihkamını ve Türk bayrağını ele geçirdikten sonra poz verdikleri görüldü.



Ayrıca fotoğrafın Kıbrıs Harekâtı'nın başladığı 1974'te değil, Nisan 1964'te çekildiği öğrenildi.



Skandal paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

