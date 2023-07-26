Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP lideri yapan Önder Sav uzun zaman sonra konuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan ardından da MYK'dan atılan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, partisini eleştirdi. Sav, "Kılıçdaroğlu giderse parti boşta kalmaz" vurgusunu yaptı.

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CHP’de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Önder Sav sessizliğini bozdu.

Sav, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına getiren kişi olarak biliniyor.

Önder Sav, Deniz Baykal'ın karşısında tarafını belli ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına geçiren isim.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduktan sonra Önder Sav’ın MYK’daki görevine son verdi…

Kılıçdaroğlu'nu CHP liderliğine taşıyan isimdi

Kılıçdaroğlu koltuğa geçtikten bir süre sonra ikili arasında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

Ardından da Kılıçdaroğlu göreve gelmesinde önemli rol oynayan Önder Sav'ı adeta harcadı.

"İstifa ederse parti boşlukta kalmaz"

Önder Sav, seçim sürecinden bu yana kriz üstüne kriz yaşayan CHP hakkında konuştu.

Cumhuriyet'e konuşan Sav, son dönemlerde yankıları daha da artan "istifa" konularına, Kemal Kılıçdaroğlu "İstifa ederse parti boşlukta kalmaz" yorumunu yaptı.

Seçim süreci değerlendirmelerini vurgulayan Sav, Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği ve yaptığı şeylerin tezatlığına dem vurdu.

"Kılıçdaroğlu sözünü unuttu"

“Kılıçdaroğlu sözünü unuttu” vurgusunu yapan Sav, "Son seçimde, ‘Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı’ sözünü unuttu ve kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı." dedi.

CHP liderine yönelik eleştirilerine devam eden Sav, Kılıçdaroğlu'nun yanlış, hayalperest ve olanaksız vaatlerde bulunduğunu belirtti.

Hayalperest vaatlerde bulundu: Eleştirmekte etik olmayan bir durum yok

Sav ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun seçimin kaybedilmesi üzerinden eleştirilmesinde şaşılacak bir durum olmadığını ifade ederek, 'etik olmayan bir yön yoktur' şeklinde konuştu.

"Başarıya susamış olan örgütümüzü üzdü"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda kalmak isteyerek güven duygusunu da azalttığını sözlerine ekleyen Sav, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ve bir kısım anket firmaları tarafından yanıltılmasından doğan bu sonuç, başarıya susamış olan örgütümüzü ve seçmeni çok üzmüş, hayal kırıklığına sürüklemiş ve bir umutsuzluk doğurmuştur." ifadelerini kullandı.