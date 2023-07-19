Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken karşı mahalle karıştı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçimlerin kazananı olurken, muhalefet kanadında krizler patladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca kez kayba uğrayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu için istifa çanları çalmaya başladı.
CHP'lilerin istifa yankıları çoğalırken, bu isimlerin arasına Kılıçdaroğlu'nun ilişkilerini "Baba-oğul gibiyiz" diyerek nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu da eklendi..
Kemal Kılıçdaroğlu istifa taleplerini "Mücadeleye devam" cümleleriyle reddederken, Ekrem İmamoğlu da adaylığı kafasına koydu.
Kılıçdaroğlu'nu devirme planı
Baba-oğul ilişkisi artık yerini koltuk savaşlarına bırakırken, bir olay daha patlak verdi.
Görünen o ki Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koydu.
Sosyal platformlarda İmamoğlu öncülüğünde düzenlenen online toplantının ifşaları yayıldı.
Görüntülerde, CHP'nin önemli isimleri ve bazı parti meclisi üyelerinin olduğu görüldü.
İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Görüntüler, Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçildiğini kanıtlar nitelikte...
Bu anları medyaya sızdıran kişi henüz belirlenemezken, Ekrem İmamoğlu konu hakkında açıklama yaptı.
"Bundan daha doğal bir şey yok, buna benzer 200 toplantımız oldu"
Toplantının son derece normal olduğunu yansıtmaya çalışan İmamoğlu, şu cümleleri aktardı;
Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclis üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim, seçimden bu yana. Bununla ilgili hiçbir kelimeyi sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.
"Sızdırılmasını araştıracağız"
Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz.