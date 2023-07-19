Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı ifşa olan İmamoğlu ilk kez konuştu Baba-oğul ilişkisi koltuk savaşlarına dönerken, İmamoğlu'nun öncülük ettiği toplantı ifşa oldu. Medyaya sızdırılan Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı hakkında konuşan İmamoğlu, "Sızdıranı araştıracağız" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken karşı mahalle karıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçimlerin kazananı olurken, muhalefet kanadında krizler patladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca kez kayba uğrayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu için istifa çanları çalmaya başladı.

CHP'lilerin istifa yankıları çoğalırken, bu isimlerin arasına Kılıçdaroğlu'nun ilişkilerini "Baba-oğul gibiyiz" diyerek nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu da eklendi..

Kemal Kılıçdaroğlu istifa taleplerini "Mücadeleye devam" cümleleriyle reddederken, Ekrem İmamoğlu da adaylığı kafasına koydu.

Kılıçdaroğlu'nu devirme planı

Baba-oğul ilişkisi artık yerini koltuk savaşlarına bırakırken, bir olay daha patlak verdi.

Görünen o ki Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koydu.

Sosyal platformlarda İmamoğlu öncülüğünde düzenlenen online toplantının ifşaları yayıldı.

Görüntülerde, CHP'nin önemli isimleri ve bazı parti meclisi üyelerinin olduğu görüldü.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Görüntüler, Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçildiğini kanıtlar nitelikte...

Bu anları medyaya sızdıran kişi henüz belirlenemezken, Ekrem İmamoğlu konu hakkında açıklama yaptı.

"Bundan daha doğal bir şey yok, buna benzer 200 toplantımız oldu"

Toplantının son derece normal olduğunu yansıtmaya çalışan İmamoğlu, şu cümleleri aktardı;

Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclis üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim, seçimden bu yana. Bununla ilgili hiçbir kelimeyi sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.

"Sızdırılmasını araştıracağız"