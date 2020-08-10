Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik MYK'sı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik MYK'sı belli oldu

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlerken, Selin Sayek Böke Genel Sekreterlik görevine getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

Listedeki isimler dikkat çekti.

KOLTUĞU KAPTI SUSTU

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kurduğu dikta sistemine karşı çıkan Selin Sayek Böke, partideki tüm görevlerinden istifa ederek CHP Lideri'ne karşı başlatılan harekete katılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke'yi Genel Sekreterlik görevine getirerek parti içindeki muhalefeti susturdu.

MYK ÜYE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

4 yeni isim MYK'ya girerken, 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü.

CHP MYK şu isimlerden oluştu:

1- Fethi AÇIKEL (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2- Onursal ADIGÜZEL (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3- Veli AĞBABA (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4- Ahmet AKIN (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5- Muharrem ERKEK (Hukuk ve Seçim İşleri)

6- Gökçe GÖKÇEN (Gençlik Politikaları)

7- Gamze Akkuş İLGEZDİ (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8- Lale KARABIYIK (Eğitim Politikaları)

9- Gülizar Biçer KARACA (İnsan Hakları)

10- Bülent KUŞOĞLU (İdari ve Mali İşler)

11- Faik ÖZTRAK (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) - Parti Sözcüsü

12- Ali ÖZTUNÇ (Doğa Hakları – Çevre)

13- Oğuz Kaan SALICI (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14- Yüksel TAŞKIN ( Sosyal Politikalar)

15- Seyit TORUN (Yerel Yönetimler)

16- Selin Sayek BÖKE (Genel Sekreter)