Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı 6'lı masaya karıştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karşı çıkan Meral Akşener, partisinin oy oranının yüzde 20'yi aştığını öne sürerek CHP'nin tek başına karar veremeyeceğini söylüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan 6'lı masada adaylık tartışmaları krize dönüşmek üzere.

Masada liderler arasında yapılan anlaşmaya göre; partililerin adaylık üzerine isim vermeyeceklerdi.

Kılıçdaroğlu ısrarı

Ancak CHP'nin üst düzey yönetimi her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu söylemekten vazgeçti.

İyi Parti rahatsız

Bu söylemler İyi Parti'de büyük rahatsızlığa neden oldu. Meral Akşener de tavrını ortaya koydu.

Masada güç kimde

Partisinin oy oranının yüzde 20 seviyesini aştığını belirten Meral Akşener, artık masada karar verici gücün sadece CHP olmadığını söylemeye başladı.

CHP'nin gönderdiği kiralık vekillerle siyasette yer edinen İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu adımlarının nasıl karşılık bulacağı merak konusu.

Ortak aday çıkarabilecekler mi

Son dönemde yapılan anketlerde, 6'lı masanın ortak aday çıkaramayacağı yönündeki görüşler yükselmeye başladı.

En küçük ortak destekliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açık bir şekilde destekleyen tek isim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.