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- Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı 6'lı masaya karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı 6'lı masaya karıştırdı
- Haber Merkezi
- 12.07.2022 - 09:02
- Güncelleme : 12.07.2022 - 09:02
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan 6'lı masada adaylık tartışmaları krize dönüşmek üzere.
Masada liderler arasında yapılan anlaşmaya göre; partililerin adaylık üzerine isim vermeyeceklerdi.
Kılıçdaroğlu ısrarı
Ancak CHP'nin üst düzey yönetimi her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu söylemekten vazgeçti.
İyi Parti rahatsız
Bu söylemler İyi Parti'de büyük rahatsızlığa neden oldu. Meral Akşener de tavrını ortaya koydu.
Masada güç kimde
Partisinin oy oranının yüzde 20 seviyesini aştığını belirten Meral Akşener, artık masada karar verici gücün sadece CHP olmadığını söylemeye başladı.
CHP'nin gönderdiği kiralık vekillerle siyasette yer edinen İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu adımlarının nasıl karşılık bulacağı merak konusu.
Ortak aday çıkarabilecekler mi
Son dönemde yapılan anketlerde, 6'lı masanın ortak aday çıkaramayacağı yönündeki görüşler yükselmeye başladı.
En küçük ortak destekliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açık bir şekilde destekleyen tek isim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.