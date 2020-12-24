Kılıçdaroğlu'nun, AİHM'in Demirtaş kararı yorumu

Kılıçdaroğlu, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararının uygulanması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu, video konferans ile katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamalarında AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına da değindi.

"AİHİM'İN KARARI UYGULANMALI"

AİHM'in kararına herkesin uyması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Sadece Türkiye değil başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa ve bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır. Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM karar verdi. Dün yaptığı konuşma, efendim ben o karara uymam. O karara uymayacağız. Kimsin sen yahu... Kimsin, şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin, ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kararlara uyacağız? Erdoğan'ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkan mahkemenin kararına uyulacak. Ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır böyle bir olay olmaz." dedi.