İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hesaplaşacağız’ tehdidini yineledi. Akşener, ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken; AK Parti iktidarı 20 yılda yaptığı hizmetleri ve gelecekte neler yapabileceklerini anlatıyor.

Muhalefet ise siyasetini intikam söylemleri üzerine oturttu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" söylemini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tekrarladı.

"Herkes ayağını denk alsın, hesap soracağız"

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, "Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay’la soracağız, Sayıştay’la soracağız! Ve ne olursa olsun; bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

2023 sonrası hesaplaşma tehdidine Meral Akşener de katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi