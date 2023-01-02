Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'den özerklik vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a yaptığı Kürtçe röportajda Türkiye'de yetkilerin dağıtılarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

2023'e girilmesiyle birlikte, Türkiye'yi seçim heyecanı sardı..

Siyasi liderler seçim çalışmalarına devam ederken, kadrolarına yeni isimler katmayı da ihmal etmiyor.

6'lı masada henüz adayın kim olacağı belirsizliği sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı yapması dikkat çekmişti.

Doğu Masası çalışmaları kapsamında görevlendirilen Nuşirevan Elçi, bugün CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organı Rudaw’a Kürtçe röportaj verdi.

CHP'ye katılmasının nedenini "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da onun yol arkadaşları da iktidara geldiklerinde bu sorunun çözüleceğine dair umut vaat ediyor" ifadeleriyle açıklayan Elçi, özerklik vurgusunda bulundu.

"Devletin yapısı değiştirilmeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmeli, özerklik olabilir"

"Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli.

"CHP iktidara geldikten sonra Kürtler de kendi iradeleri ile taleplerini iletebilecek"

Kürdistan Bölgesi diye bir statü gerçekleşmiş durumda ve tüm Kürtler de bundan memnun. Türkiye'de herkesin her şeyi rahatça konuşabildiği bir ortamın geliştirilmesi gerekiyor. Bazılarının konuşabildiği bazılarını ise konuşamadığı bir ortamda bir sorun çözülemez. Her şeyden önce bu siyaset ikliminin değişmesi gerekiyor. Tek bir tarafın değil bütün tarafların, Kürtlerin de Türkiye’de yaşayan diğer halkların da talepleri nelerdir, partilerin talepleri nelerdir, bunları dile getirebilmeleri gerekiyor. Böyle bir ortamın sağlanması lazım. Zaten böyle bir ortamda, birilerinin konuşabildiği, diğerlerinin konuşamadığı bir ortamda büyük sorunların çözülmesi mümkün değil. CHP iktidara geldikten sonra, bu ortam oluşturulduktan sonra, Kürtler de kendi iradeleri ile taleplerini dile getirebilecek, diğerleri de ifade edebilecek. Bunlar üzerine tartışıldığında tez, anti tez ve sentez oluşturulduğunda hangi modelin uygulanabileceği, hangisinin uygulanamayacağı konusunda o zaman projeler oluşturulabilir. Fakat bunlar tartışılmadan, bir taraf konuşabilir, diğer konuşamaz ise, böyle bir ortamda bu sorunlar ne çözülebilir, ne de sağlıklı bir çözümü olur."







