Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz Alman basınındaki vaadi: 'Askeri operasyonları durduracağız' Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Alman basınına verdiği röportajda, Türk askerinin operasyonlarını durduracaklarını vaat etti.

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Türkiye tarihin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Milyonlar coşku ve heyecanla seçimlere odaklanırken, muhalefet cephesinden ve destekçilerinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kez açıklama, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'den geldi.

Çeviköz, tepki çeken açıklamalarını Alman basınına yaptı.

"Operasyonları durduracağız"

Muhalefetin seçimi kazanması halinde izleyecekleri yol haritasını anlatan Çeviköz, destekçileri Kandil ve HDP'nin sevineceği ifadeler kullandı.

Türkiye’nin askeri operasyonlarını durduracaklarını belirten Çeviköz, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye’de bulunan Türk askerinin varlığına son vereceklerini belirtti.

"Kıbrıs'ın içişlerine karışılmamalı"

Öte yandan, Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir Türkiye’nin Batı ile yakınlaşacağını da öne sürerek, Kıbrıs adası ve Suriye politikalarında değişiklik sinyali verdi.

Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içişlerine müdahale etmeyeceklerini söyledi.

"ABD ajanı"

İçişleri bakanı Süleyman soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, CHP içindeki ABD ajanının Ünal Çeviköz olduğunu belirterek, ABD’ye rapor verdiğini söyledi.