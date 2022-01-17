Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Uslu: Erken seçim senaryosu yok denecek kadar azaldı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve anketçi İbrahim Uslu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı." dedi.

Gündemi meşgul eden erken seçim tartışmaları devam ediyor...

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.

CHP, KURULTAYI 'ERKEN SEÇİM' NEDENİYLE ERTELEDİ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, olası erken seçim nedeniyle 1 yıl ertelendi.

Kurultayın, 2023 yılının Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

"ERKEN SEÇİM SENARYOSU YOK DENECEK KADAR AZALDI"

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

Açıklamalarında erken seçim tartışmalarına değinen Uslu, "Erken seçim senaryosu muhalefet için yok denecek kadar azaldı." dedi.

"BÜTÜN PARTİLER SEÇİM ZAMANINDA OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANMALI"

“Ben Türkiye’de anlık fırsatı değerlendirecek bir seçim olacağını öngörmüyorum. Görünen o ki şartlar her gün biraz daha kötüye gidecek.” diyen Uslu, şöyle devam etti:

“Erken seçimin tek koşulu var: O da artık koşulların yönetilemez hale gelmesi ve iktidarın ülkeyi yönetemediğini, yönetemeyeceğini görüp, erken seçimi zorunlu hissetmesi. Görünen o ki MHP de şu anki durumdan şikâyetçi değil, çok açık destek veriyor. Öyle olunca da ne siyasal faydacılık ne de ‘Biz ülkeyi kötü yönetiyoruz bu durumda daha fazla yol almamak lazım bu özelde erken seçime gitmek lazım’ şeklinde bir kanaat da oluşmadı ortaklar arasında. Öyle olunca erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı. Ekonominin düzelme olasılığı da çok mümkün görünmüyor, çünkü pansuman tedbirlerle gidermeye çalışıyoruz. Bütün partilere zamanında seçim olacakmış gibi hazırlık yapmalarını öneririm.”

CHP'de kurultay, 1 yıl ertelendi