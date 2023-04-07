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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki ay geçti.

11 ili etkileyen depremler binlerce evi enkaza çevirdi.

Öte yandan birçok ev de ağır hasar aldı.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından afet bölgesine yardımlar sürüyor.

Yaşam mücadelesi yaşanan bölgede, vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı, etüt ve zemin çalışmaları tamamlanan bölgelerde temeller atıldı..

Depremzedelere ev konusunu siyasete taşıyan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yaptığı açıklamasında "Depremzedelere evleri ücretsiz vereceğiz." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı..

Ancak ittifak ortakları, Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor..

Habertürk TV canlı yayınına katılan İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, konut yapımının ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek evlerin maliyetinin vatandaştan uzun vadeye yayarak toplanacağını belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız.



Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız.



Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız.