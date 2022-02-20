Kılıçdaroğlu'nun elektriği haziranda kesilebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik dağıtım şirketlerinin çatı kuruşluşu olan ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler ile ziyaretinde fatura ödememe protestosu gündeme geldi.

Türkiye 2022'ye elektrik ve doğalgaz zamlarıyla girmişti.

Büyük tepkiye neden olan zamlara karşı hükümet harekete geçti ve kullanım tarifelerinde iyileştirmeye gidildi.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik fiyatlarına yapılan zamlar geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceği yönündeki çıkış gündeme oturdu.

Toplumun bazı kesimlerinden destek alan çıkış, hükümet tarafından 'isyana teşvik' olarak yorumlandı.

"ELEKTRİĞİ KESİLMELİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına karşı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir." açıklaması gündeme geldi.

Tüm bu yaşananlarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilip kesilmeyeceği tartışma konusu olurken sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

ELEKTRİĞİNİ KESECEK YETKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı kuruşluşu olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler’in, Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Faturasını ödememesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesmeye yetkisi bulunan şirketin bağlı olduğu yapının tepe yöneticisi konumunda olan Zaimler ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde fatura ödememe konusu da gündeme geldi.

Yönetmeliğe göre faturasını zamanında ödemeyen kullanıcılara yazılı bildirimde bulunarak beş gün süre tanınıyor.

Bu sürenin sonunda ödeme yapılmamışsa abonenin elektriği kesiliyor.

HAZİRANDA ELEKTRİĞİ KESİLEBİLİR

65 yaş üstü abonelerin elektriği ise ancak üst üste üç fatura dönemi boyunca ödeme yapılmazsa kesiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da 70 yaşında olduğu düşünüldüğünde, Kılıçdaroğlu çiftinin yaşadığı konutun elektriği en erken haziran ayında kesilebilir.