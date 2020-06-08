En Son Haber

Gündem Haberleri

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü emekli edildi

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü emekli edildi

11 yıldır Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olan Koray Aslan, emeklilik kararına rağmen görevine devam edecek.