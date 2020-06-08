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- Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü emekli edildi
Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü emekli edildi
11 yıldır Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olan Koray Aslan, emeklilik kararına rağmen görevine devam edecek.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 19:34
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan'ı emekliye sevk etti.
Aslan, 11 yıldır CHP Lideri'nin yanında görev yapıyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik kararına tepki gösterdi.
"BANA KARŞI BİR HAREKETTİR"
CHP Lideri, "Koruma müdürümün emekliye sevk edilmesi bana karşı bir harekettir." açıklamasını yaptı.
Koray Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çubuk'ta saldırıdan kurtaran isim olarak öne çıkmıştı.