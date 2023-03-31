Kılıçdaroğlu'nun oy ziyaretleri devam ediyor! Sıradaki isim Abdullah Gül... Seçimler yaklaşırken oy toplamak adına çalışmalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'in ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

ensonhaber.com Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek avına devam ediyor. Seçimlere 44 gün kala çeşitli saha çalışmaları yapan Kılıçdaroğlu, siyasi isimlerle görüşmelerini de sürdürüyor. Muharrem İnce ile görüşmesi sonrasında "Hoş geldiniz güle güle" sözleri ile uğurlanarak gündeme gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi. 50 dakikalık görüşme sonrasında Sezer, "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum" ifadelerini aktarırken, Kılıçdaroğlu da hedefine ulaşmış oldu. Bu sefer Abdullah Gül'ü seçti Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seferki durağı ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme Gül'ün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşirken, ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmadı.