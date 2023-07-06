Kılıçdaroğlu'nun rakipleri çoğalıyor! İlhan Cihaner 'ben de adayım' dedi... Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Kurultay'da aday olacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta tarihi bir seçim yaşadı.

İki tur olarak gerçekleşen seçimlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden galip çıktı.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki yenilgilerine bir yenisini daha eklerken, karşı mahalle karıştı.

6 parti liderinin birleşerek girdiği seçimlerde çoğunluğa olaşamayan Millet İttifakı hüsrana uğrarken, Kılıçdaroğlu'na "istifa" yankıları başladı.

Seçimin kaybedildiği ilk anlardan itibaren muhalif lider Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiği çoğu seçmenin tercihiydi.

Adaylık tartışmaları...

Yine seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması için türlü çaba sarf eden gazeteciler ve siyasi isimlerden bazıları da, artık kendisinin karşı cephesinde yer almaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa yankıları çoğalırken, CHP Genel Başkanlık seçimleri için tartışmalar da artıyor.

"Ben de adayım" dedi

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olacağı tartışma masalarına konu olurken, bir isim daha kendini belli etti.

Geçtiğimiz dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu için değişim çağrısı yapan Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, adaylığını açıklandı...

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı bilgiye göre, Gelecek İçin Biz Grubu bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda İlhan Cihaner'in adaylığını ilan edecek.