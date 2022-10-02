Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 yıl önce yaptığı konuşmada, "Uçağın inemediği yere havalimanı yapmışlar" sözleri yeniden gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği bir proje daha yeniliğe kavuştu.

İstanbulluların dört gözle beklediği Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı bugün yapıldı.

Havalimanı ulaşımına yeni bir soluk

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki yeni metro hattı, havalimanı ulaşımında vatandaşlara adeta nefes oldu.

18 yıl önceki sözleri gündem oldu

Metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündem oldu.

"Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?"

Sabiha Gökçen'e karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun, 2001 yılında kullandığı ifadeler şu şekilde:

''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer."

Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde VİDEO



Yeni terminal binası ve ikinci pist kazandırılacak

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en işlek havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen, mayıs ayında ikinci pistine kavuşacak.

Öte yandan yeni terminal binasının yapımına da önümüzdeki yıl başlanması bekleniyor.