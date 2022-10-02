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    Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde

    Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 yıl önce yaptığı konuşmada, "Uçağın inemediği yere havalimanı yapmışlar" sözleri yeniden gündem oldu.
    • 02.10.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:21
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği bir proje daha yeniliğe kavuştu.

    İstanbulluların dört gözle beklediği Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı bugün yapıldı.

    Havalimanı ulaşımına yeni bir soluk

    Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki yeni metro hattı, havalimanı ulaşımında vatandaşlara adeta nefes oldu.

    Kılıçdaroğlu nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde #1

    18 yıl önceki sözleri gündem oldu

    Metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündem oldu.

    "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?"

    Sabiha Gökçen'e karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun, 2001 yılında kullandığı ifadeler şu şekilde:

    ''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer."

    Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde VİDEO

    Yeni terminal binası ve ikinci pist kazandırılacak

    Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en işlek havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen, mayıs ayında ikinci pistine kavuşacak.

    Öte yandan yeni terminal binasının yapımına da önümüzdeki yıl başlanması bekleniyor.

    Kılıçdaroğlu nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde #2


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