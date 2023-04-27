Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ mitinginde vatandaştan pankartlı tepki Seçim kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Tekirdağ mitinginde protesto eylemiyle karşılaştı. Belediyenin işten çıkardığı işçi, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?" diyerek protesto etti.

İHA

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da farklı illeri ziyaret ederek vatandaşlara sesleniyor.

Bugün ise durak Tekirdağ oldu.

Yanına Ali Babacan ve ABB Mansur Yavaşı da alan Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada bölgede bir anda tansiyon yükseldi.

Vatandaşların arasındaki genç bir adam dikkat çekti.

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden Numan Büyükhan, burada tepkisini dile getirdi.

Tekirdağ’dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak Kılıçdaroğlu’nu protesto eden Büyükhan, bu sefer de Tekirdağ’da düzenlenen miting alanına pankartla geldi.

"Şeref namus sözünü neden ayaklarının altında çiğnedi"

Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında üzerinde, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın" yazılı pankartı çıkartan Büyükhan, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezi önünde 1.5 ay eylem yaptım. Ben şerefsiz bir adam olsam burada eylem yapmam. Ben soruyorum, benim şerefsizliğim neymiş. Kadir Albayrak oradan desin ki, senin şerefsizliğin buydu. Senin ahlaksızlığın buydu. Ben hakkımı aradım diye, yüzde 1 zam nedir, işçinin özlük haklarını yok edip, toplu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmiyorsunuz dedim diye bunlar yapıldı. Gazeteler de yazdı. Banka promosyonlarında 21 milyon TL kayıp, genel merkezi kaç defa aradım. Niye işçinin onuruna, şerefine kulak verilmedi? Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı, şeref namus sözü verdi. Neden ayaklarının altında çiğnedi? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak soruyorum: Şerefsiz olsam, namussuz olsam, buradan Ankara’ya adalet yürüyüşü yapar mıyım? Benim 3 tane evladım var, evim kira. Ben ne yaptım kardeşim? Söyleyin ya.

"Kimse onu dinlemiyor"

Öfkesi dinmeyen genç adam sözlerine şöyle devam etti: