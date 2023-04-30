Kılıçdaroğlu'nun TOKİ hazımsızlığına Murat Kurum'dan yanıt Murat Kurum, muhalefetin adayının "TOKİ'de zenginler otururyor" iddiasına yanıt verdi. Kurum, "Evet, TOKİ’de oturanların arkaları kalın, çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var!" ifadelerini aktardı.

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüz binlerce vatandaşa yuva olan TOKİ'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun "Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor" iddiası tepki topladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ilgili gerçeklikten uzak olarak ortaya attığı iddialara yanıt verdi.

"Evet TOKİ'de oturanların arkaları kalın çünkü Recep Tayyip Erdoğan var"

Kılıçdaroğlu’nun, TOKİ’nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğuna dair söylemlerine karşı çıkan Bakan Kurum, “Şimdi bize, ‘Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor’ iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor? Evet, TOKİ’de oturanların arkaları kalın, çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var!”” dedi.

"Gitsin hepsini saysın"

Konutların sosyal donatılarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla yapıldığının altını çizen Bakan Kurum, “Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın. Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip, vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi? Kendisi, şantiyeye bile gitmemiştir” diye konuştu.

"Vatandaşların evinde çayını içmiş mi?"

Dönüşüme, mesnetsiz iddialarla “çomak sokan” Kılıçdaroğlu’nun bir kez bile TOKİ konutlarına gidip, vatandaşları ziyaret etmediğini ifade eden Bakan Kurum, “Derdi neymiş vatandaşın, talebi var mıymış sormuş mu? Vatandaşların evinde çayını içmiş mi? Şantiyeye bile gitmemiştir kendisi. Ben TOKİ’den sorumlu Bakanım, biz neden bilmiyoruz onların yaptıkları konutları?” değerlendirmesini yaptı.

"Madem biz lüks konutlar yapıyoruz siz de yapın"

TOKİ’nin, evleri, gelirleri 15 bini aşmayan vatandaşlar için inşa ettiğini ve tüm sürecin noter huzurunda gerçekleştiğini açıklayan Bakan Kurum, 6’lı Masa’nın boş vaatler ve algı oyunlarıyla vatandaşın aklını karıştırmaya çalıştığını anlattı. Kurum şöyle devam etti;

Madem biz lüks konutlar yapıyoruz, siz de yapın. İzmir’de, Ankara’da yapın, millete sunun. Kusura bakmayın ama siz daha verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz, milleti yanlış yönlendiremezsiniz; siz ancak 15 Temmuz’da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleden kaçarsınız. Evde kahvenizi yudumlayıp, televizyon izlersiniz. Ama hiç merak etmesinler, onlar inşallah 14 Mayıs’ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler.

"Kahve içmek için çok vakitleri olacak, siyaset tarihinden silinecekler"

14 Mayıs’ta muhalefetin, evlerinde televizyon izlerken tek gerçek manzarayla karşılaşacağını söyleyen Bakan Kurum, şu öngörüde bulundu: