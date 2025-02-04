ANKA

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etti.

Kılıç çekerek yemin eden teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Uzun süre Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında da disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmada, öğrencilerin yönetimden defalarca ret almarına rağmen 2023’te yapılan değişiklikle resmi tören programından kaldırılan metni okudukları tespit edildi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA İHRAÇ EDİLDİLER

Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

GEREKÇELİ KARAR BELLİ OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) beş teğmen için verdiği, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının" gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi.

"TEĞMEN EBRU EROĞLU, ÖNCÜ ROL OYNADI"

Teğmenlerin eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumda ayrışma yaratan bir sonuca neden olduğu ifade edilen gerekçede, Teğmen Ebru Eroğlu’nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek yönünde planlama yaparak, yönergeden kaldırılan andın okunmasında öncü rol oynadığı aktarıldı.

"SÖZÜN DEĞERİNİ AZALTAN BİR DAVRANIŞ"

Gerekçede, şu tespitleri yer verildi:

"Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde TSK ve Harp Okulları’nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin tören gününden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, "Subay Andı" olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK’nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.

"TSK'YI TARTIŞMALI HALE GETİRDİLER"

Kararda, teğmenlerin bu eylemleriyle, TSK’yı tartışılır hale getirdikleri, toplumda ayrışmalara neden olduklarına yer verilirken, "Ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur." denildi.

"Askeri tören alanında program dışı izinsiz olarak icra edilen fiilin askeri hizmete de olan olumsuz etkisi disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK’ya menfi etkileri ile personelin eylem bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte ağır disiplinsizlik teşkil eden bir eylem olduğu dikkate alınarak 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 20/1. Maddesinin c fıkrası gereğince 'hizmete engel davranışta bulunmak' disiplinsizliğini oluşturduğu kanaatine varılmıştır."