Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi, gündemdeki yerini koruyor.

Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü.

İHRAÇLARI GÜNDEMDE

Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.

KARAR GÜNÜ

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün karar verilecek.

Teğmenler ve avukatları, Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) sözlü savunmalarını yapacak.

Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.

3 KOMUTAN DA SAVUNMA VERECEK

Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan, aynı gün aynı saatte savunma verecek.

Üç komutanın savunması, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda saat 14.00’te alınmaya başlanacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

YDK, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını bugün ele alacak.

Gerekçeli kararın, kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.