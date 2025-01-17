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Kılıçlı yemin sonrası Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan yemin krizi soruşturmasında sona yaklaşıldı.

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumalarıyla başlayan tartışmalar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihine yeni bir sayfa ekledi.

Törenin ardından disiplin soruşturması başlatılan ve ihraçları gündeme gelen beş teğmen ile komutanlarının savunmaları tamamlandı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Savunmalarında Harbiye'nin Atatürk’ün mirası olduğunu vurgulayan teğmenler, sözlerine “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek başladı.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun "Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız." ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

Toplantıda beş teğmenin ayrı ayrı savunmaları alındı ve avukatlar da savunma yaptı.

KOMUTANLARIN DA SAVUNMASI ALINDI

Teğmenlerin alay komutanı vekili ve tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptı.

5'i teğmen 8 personel hakkındaki hüküm, gerekçeli kararın ardından 10 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak.

Karara idari yargıda itiraz yolu ise açık.

AYAĞA KALKIP "İÇİMİZDE" DEDİLER

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, her bir teğmenin ayrı ayrı salona alındığını açıklayıp "Harbiye'nin Atatürk'ün yuvası olduğu, 1283 denildiğinde Kara Harp Okulu'nda herkesin ayağa kalkıp 'İçimizde' dediklerini, bunları da ifade ederek aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ten ayrılamayan Atatürk'ten uzaklaştırılamaz bir kurum olduğunun her biri altını çizdi." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları, 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

YDK'nın 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasına ilişkin gerekçeli kararı, kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.