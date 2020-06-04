Kılıdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu tepkisi

En Son Haber

Milletvekilliği düşen Berberoğlu için tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur." dedi.

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürüldü.

Üç milletvekilinin TBMM üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin tezkere, Genel Kurul’da okundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Karar, TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaratırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." dedi.