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Haber Merkezi

Orta Doğu başta olmak üzere dünya ciddi sorunlarla sınanıyor.

Çatışma bölgeleri, ekonomik sorunlar, siyasi krizler...

Türkiye, Suriye meselesi başta olmak üzere bu küresel sorunlardan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Ekonomide yaşanan sorunlar da bu gelişmelerle birlikte halkı zor durumda bırakırken, muhalif seçmen bu sorunları dile getirecek bir muhalif siyasi irade görmek istiyor.

ANA MUHALEFET SEÇMENİNİN TALEPLERİNİ GÖRMÜYOR

Ana muhalefette ise seçmenin bu istekleri fark edilememiş görülüyor.

Göreve geldiği günden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'halk adamı' imajı çizmek için uğraştığı işler bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

BİR PAZARCI BİR AŞÇI

Sık sık CHP'li belediyeleri ziyaret eden Özel, burada yaptığı esnaf ziyaretlerinde, esnafın ve halkın sorunlarını dile getirmek yerine imaj çalışması için esnafların önlüklerini giyip, eline malzemelerini alıp poz veriyor.

Bir ziyarette mavi pazarcı önlüğünü beline sarıp eline lahana alıp müşteri arayan Özel, Kars'ta gravyer peynir kesmeye koyuluyor.

EN SON HAKEM OLDU

Lokanta'da kafasına lastik bone takıp kepçeyi eline alan Özel en son hakemliğe soyundu.

Düzenlediği Mersin mitingi öncesinde ise büyük bir sürpriz yapacağını ilan eden Özel, büyük bir fiyaskoya imza attı.

Beklentiyi yükselten Özel, mitingde cebinden çıkarttığı kırmızı kartı sürpriz olarak duyurdu.

İktidara ekonomik sorunlar nedeniyle kırmızı kart çıkartma kampanyası başlattıklarını duyuran Özel'in bu hakemlik merakı, kendi semeni başta olmak üzere geniş kesimler tarafından alaya alındı.