Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 53 yaşında hayata veda etti.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu.

VEFAT ETTİ

53 yaşındaki Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.