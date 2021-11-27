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- Kilis şehidine veda
Kilis şehidine veda
- AA
- 27.11.2021 - 14:12
Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışanlara müdahale sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
Şehit Dinç için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin naaşı Asri Mezarlık morgundan alınarak önce 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na, ardından Kaplan Kardeşler Camisi'ne götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Dinç'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.
Törene şehit askerin annesi Behiye, babası Hasan, eşi Derya, çocukları Ecemsu, Azra, kardeşi Uzman Çavuş Zafer Dinç, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma katıldı.
Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in naaşı, toprağa verildi