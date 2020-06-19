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    Kilise haçını söken şüpheli hakkında 5 yıl hapis istemi

    Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 15:12
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    Kilise haçını söken şüpheli hakkında 5 yıl hapis istemi

    Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mazlum S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Şüphelinin ilk alınan ifadesinde kilisedeki haçı kırmasının "planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini" beyan ettiği ve yine şüpheli hakkında yapılan sorguda çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

    5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Pişmanlık duyduğunu dile getiren şüpheli Mazlum S. için istenen hapis cezası ise belli oldu.

    Şüpheli Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

    Kuzguncuk Kilisesi'nin haçı söküldü

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