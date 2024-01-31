Kilise saldırganlarının emniyetteki görüntüleri paylaşıldı Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

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İHA

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde, Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar paketlendi

Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı

Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

Eşkalini değiştirdi

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin, olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)