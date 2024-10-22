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Haber Merkezi

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Tek hedef; depremzedelerini bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde deprem felaketiyle sarsılan 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara ilişkin son görüntüler ise Kilis'ten geldi.

2 BİN 686 KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Kilis'te bugüne kadar bin 920 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 686 konutun inşası ise devam ediyor.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN ELİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kilis'ten görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımız'ın emaneti. Onun verdiği sözü yere düşürmeyeceğiz. En son anahtar teslim edilinceye kadar hiçbir depremzede kardeşimizin elini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BURASI SARAY GİBİ GELİYOR"

Görüntülerde duygularını aktaran depremzede Ömer Gündoğdu, “O depremden sonra buraya geçtik. Burası aynen bize villa gibi, saray gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜMÜN SONUNDA CENNETİ YAŞATTILAR BANA"

Depremzede Hüsne Beşenk ise yaptığı açıklamada “Ömrümün sonunda cenneti yaşattılar bana. Böyle temiz bir ortam görmedim. Cumhurbaşkanına çok çok teşekkür ediyorum. O bizleri hiç bırakmıyor. Evladımız bıraksa, Cumhurbaşkanımız bırakmıyor" dedi.

Depremzede Perihan Özuçtu ise ”Cumhurbaşkanımızdan da Murat Kurum’dan da çok sağ olsunlar. Bu ilgi yani kimse tahmin edemezdi” diye konuştu.