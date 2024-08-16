Kilis'te 132 deprem konutu sahiplerine teslim edildi 3+1 ve 2 +1 odalardan oluşan, kayalık ve sağlam zeminlere inşa edilen 645 TOKİ konutu tamamlanırken 132 konuta hak sahipleri yerleştirildi.

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İHA

Deprem felaketinden sonra hızla başlayan depremzedeleri kalıcı konutlarına yerleştirme seferberliği sürüyor.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 6 Şubat depremleri sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanarak anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

132 KONUT TESLİM EDİLDİ

645 konut tamamlanırken, 132 konut ise hak sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkıldığını ve TOKİ'nin depremzedeler için yapmış olduğu kalıcı konutların bir odasının yıkılan eviyle aynı büyüklükte olduğunu söyleyen depremzede Perihan Özuçlu, "Depremlerde yıkılan 2+1 evimin büyüklüğü devletimizin bize verdiği evin bir odası kadardı. O felaketi yaşadığımız gece çok soğuk ve yağışlıydı. Canımızı kurtarmak için biranda sokağa çıktık. Devletimizden Allah razı olsun 1 sene 3 ay içerisinde hayalimdeki evi yaptı ve bizlere teslim etti" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

6 Şubat depremlerinde sadece Kilis'in değil, 11 ayrı ilde olduğuna ve büyük yıkım olmasına rağmen tüm depremzedelere el uzattığını söyleyen Özuçlu, "Üst üste meydana gelen depremlerde sadece Kilis değil birbirlerine çok yakın olan illerde de meydana geldi. Deprem zamanında sokağa çıktık ama daha sonra eve girdiğimizde evin yarısı çökmüştü. Daha sonra oğlumla aynı yerde kaldım.

Memleketimizde yıkılan evim küçük ve 2+1'di devletimiz bana 3+1 ev verdi. Hiç ummadım hatta bana şaka yapıyorlar gibi geldi. Daha sonra bana evin anahtarlarını verene kadar inanmamıştım. Şimdi bu hayalimdeki evde oturuyorum Allah'ım böyle bir acı günleri kimseye yaşatmasın devletimizden de Allah razı olsun." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)