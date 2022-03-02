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    Kilis’te 17 kaçak göçmen yakalandı

    Suriye’den illegal yollarla gelen 17 kaçak göçmen ile onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 08:50
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    Kilis’te 17 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis’te, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık Mahallesi Çerkez Zekarıya Sokak’ta, Suriye’den illegal yollarla gelen kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    İkamette yapılan kimlik kontörlünde, 17 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişileri sakladığı, getirdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

    BİRİ OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETE EL KONULDU

    Ayrıca bir otomobil ile bir motosiklete de el kondu. Yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresi’ndeki işlemlerin ardından, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Kilis’te 17 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis’te 17 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kilis’te 17 kaçak göçmen yakalandı #3


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